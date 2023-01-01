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Spell Bee

Spell Bee

spellingbeegame.org

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Spelling Bee هي لعبة كلمات شائعة جدًا في الولايات المتحدة. قواعد Spelling Bee بسيطة جدًا. ابحث عن أكبر عدد ممكن من الكلمات في مجموعة مكونة من 7 أحرف. يتم إعطاؤك كل يوم 7 أحرف جديدة - 6 بسيطة وواحدة إلزامية. تحتاج إلى النقر على الحروف الموجودة على الشاشة أو لوحة المفاتيح لتكوين كلمات منها بطول 4 أحرف. في هذه الحالة، يمكنك استخدام أي عدد من الحروف لأي عدد من المرات، ولكن يجب أن تحتوي كل كلمة على حرف مركزي. والمزيد من الكلمات، والمزيد من النقاط التي تحصل عليها. انظر أدناه للحصول على قواعد أكثر تفصيلا.

الموقع الإلكتروني: spellingbeegame.org

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