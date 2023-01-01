wordlegame.org

العب Wordle بكلمات غير محدودة! خمن الكلمات من 4 إلى 11 حرفًا بلغات مختلفة وقم بإنشاء الألغاز الخاصة بك. هل يمكنك تخمين الكلمة المخفية في 6 محاولات؟

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