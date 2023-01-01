تخمين Wordle في 6 محاولات. يجب أن يكون كل تخمين كلمة صالحة مكونة من 5 أحرف. سيتغير لون المربعات لإظهار مدى قرب تخمينك من الكلمة.

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