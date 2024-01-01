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هناك 5 أدلة مخبأة على السبورة. جميع القرائن الخمسة تنتمي إلى فئة مشتركة. هدفك هو تخمين الفئة في أقل عدد ممكن من الأدلة التي تكشفها. كل تخمين غير صحيح تقوم به سوف يكشف عن الدليل التالي. لعبة لينكدين.

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