Pinpoint

Pinpoint

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الموقع الإلكتروني: linkedin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pinpoint على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

هناك 5 أدلة مخبأة على السبورة. جميع القرائن الخمسة تنتمي إلى فئة مشتركة. هدفك هو تخمين الفئة في أقل عدد ممكن من الأدلة التي تكشفها. كل تخمين غير صحيح تقوم به سوف يكشف عن الدليل التالي. لعبة لينكدين.

الموقع الإلكتروني: linkedin.com

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