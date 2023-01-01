مملكة الحيوان (ميتازوا، باليونانية) مليئة بأقاربنا البعيدين... بعضهم أبعد من البعض الآخر! Metazooa هي لعبة تختبر مدى معرفتك بشجرة عائلتنا الممتدة. هدفك هو اكتشاف الحيوان الغامض اليوم بأقل عدد ممكن من التخمينات. ستؤدي التخمينات الخاطئة إلى تضييق نطاق الإجابة حسب الرتبة التصنيفية (المملكة، الشعبة، الطبقة، الرتبة، وما إلى ذلك). كلما زاد عدد القواسم المشتركة بين تخمينك والإجابة، كلما تعلمت المزيد عن الحيوان الغامض.

الموقع الإلكتروني: metazooa.com

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