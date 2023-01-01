شجرة عائلة المملكة النباتية (التي يسميها العلماء Viridiplantae) واسعة وجميلة... ولكنها معقدة أيضًا! Metaflora هي لعبة تختبر إبهامك الأخضر من خلال معرفة مدى قدرتك على التنقل بين فروعها المورقة. هدفك هو اكتشاف النبات الغامض اليوم بأقل عدد ممكن من التخمينات. ستؤدي التخمينات الخاطئة إلى تضييق نطاق الإجابة حسب الرتبة التصنيفية (المملكة، الشعبة، الطبقة، الرتبة، إلخ.) كلما زاد عدد القواسم المشتركة بين تخمينك والإجابة، كلما تعلمت المزيد عن النبات الغامض.

الموقع الإلكتروني: flora.metazooa.com

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