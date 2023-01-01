WebCatalog
Thumb Fighter

Thumb Fighter

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thumb Fighter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Thumb Fighter هي لعبة قتال فردية أو متعددة اللاعبين تعتمد على حروب الإبهام القديمة، التي أنشأتها AVIX Games. يتوفر Thumb fighter لأي متصفح يدعم HTML5. انخرط في حرب إصبع واحد لواحد في Thumb Fighter. تتحداك لعبة Thumb Fighter في الإمساك بالأيدي والقتال من أجل المركز الأول. يمكنك اختيار اللعب بالأرقام المبهجة، بما في ذلك Blinky أو ​​Bobbie أو Red Bro أو BatThumb. انتظر حتى يسقط الإبهام الآخر، ثم تقفز إلى الأعلى. العب Thumb Fighter في متصفحك لتثبت من هو بطل Thumb War الحقيقي. هل لديك صديق لتلعب معه؟ ثم اختر "P1 مقابل P2". إذا كنت بمفردك، يمكنك اللعب ضد الكمبيوتر باستخدام خيار "P1 vs CPU". ثم عليك أن تقرر كيف يبدو مقاتل الإبهام الخاص بك. بدأ العد التنازلى. يستخدم اللاعب 1 المفتاح "A" واللاعب الثاني هو المفتاح "L" على لوحة المفاتيح. الفائز هو الشخص الذي يتمكن من إبقاء إبهامه في الأعلى لفترة أطول. تم إنشاء Thumb Fighter بواسطة Avix Games، ومقرها في بوينس آيرس، الأرجنتين. وهم أيضًا منشئو Thumb Fighter Christmas، وThum Fighter Halloween Exceptions، وStone Age Architect، والمزيد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thumb Fighter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Thumb Fighter Christmas

Thumb Fighter Christmas

poki.com

Thumb Fighter Halloween

Thumb Fighter Halloween

poki.com

Stone Age Architect

Stone Age Architect

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Bumper Cars Soccer

Bumper Cars Soccer

poki.com

Turn Right

Turn Right

poki.com

Beecoins Inc

Beecoins Inc

poki.com

Exceptions

Exceptions

poki.com

Photo Puzzle: Jigsaw Edition

Photo Puzzle: Jigsaw Edition

poki.com

Photo Puzzle: Slide Edition

Photo Puzzle: Slide Edition

poki.com

Jigsaw Photo Puzzle: Summer

Jigsaw Photo Puzzle: Summer

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية