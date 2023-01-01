Thumb Fighter هي لعبة قتال فردية أو متعددة اللاعبين تعتمد على حروب الإبهام القديمة، التي أنشأتها AVIX Games. يتوفر Thumb fighter لأي متصفح يدعم HTML5. انخرط في حرب إصبع واحد لواحد في Thumb Fighter. تتحداك لعبة Thumb Fighter في الإمساك بالأيدي والقتال من أجل المركز الأول. يمكنك اختيار اللعب بالأرقام المبهجة، بما في ذلك Blinky أو ​​Bobbie أو Red Bro أو BatThumb. انتظر حتى يسقط الإبهام الآخر، ثم تقفز إلى الأعلى. العب Thumb Fighter في متصفحك لتثبت من هو بطل Thumb War الحقيقي. هل لديك صديق لتلعب معه؟ ثم اختر "P1 مقابل P2". إذا كنت بمفردك، يمكنك اللعب ضد الكمبيوتر باستخدام خيار "P1 vs CPU". ثم عليك أن تقرر كيف يبدو مقاتل الإبهام الخاص بك. بدأ العد التنازلى. يستخدم اللاعب 1 المفتاح "A" واللاعب الثاني هو المفتاح "L" على لوحة المفاتيح. الفائز هو الشخص الذي يتمكن من إبقاء إبهامه في الأعلى لفترة أطول. تم إنشاء Thumb Fighter بواسطة Avix Games، ومقرها في بوينس آيرس، الأرجنتين. وهم أيضًا منشئو Thumb Fighter Christmas، وThum Fighter Halloween Exceptions، وStone Age Architect، والمزيد!

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