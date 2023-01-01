Thumb Fighter Christmas

احصل على تلك الإبهام جاهزة! لعبة Thumb Fighter الكلاسيكية أصبحت جاهزة لموسم الأعياد. قاتل بأسلوب حرب الإبهام الكلاسيكية ضد أصدقائك أو العب ضد الكمبيوتر للحصول على أفضل حقوق التفاخر بعيد الميلاد. A - Player 1L - تم إنشاء Player 2Thumb Fighter Halloween بواسطة Avix Games. تحقق أيضًا من Thumb Fighter الأصلي وThumb Fighter Halloween الخاص

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