Turn Right هي لعبة سيارات آركيد تم إنشاؤها بواسطة Avix Games. قم بالتحكم في واحدة من السيارات العديدة وحاول إكمال أكبر عدد ممكن من اللفات على مضمار سباق بيضاوي الشكل. يمكنك الانعطاف إلى اليمين فقط في هذه اللعبة ولا يمكنك تغيير موضع السيارة مرة أخرى عن طريق الانعطاف إلى اليسار، لذا عليك أن تكون حذرًا بشأن دقة انجرافك. هل أنت مستعد لأفضل لعبة سيارات بسيطة على الويب؟ تحكم في السيارة وأكمل أكبر عدد ممكن من اللفات من خلال الانعطاف إلى اليمين فقط. تجنب تعطل السيارة! انعطف يمينًا - (اضغط باستمرار) انقر أو انقر بالماوس الأيسر أو شريط المسافة - تم إنشاء الانعطاف لليمين بواسطة Avix Games. العبوا ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Thumb Fighter وThumb Fighter Christmas وThumb Fighter Halloween وExceptions وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition وPhoto Puzzle: Swap Edition وPhoto Puzzle: Slide Edition وStone Age Architect وTwice!

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