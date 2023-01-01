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Turn Right

Turn Right

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Turn Right على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Turn Right هي لعبة سيارات آركيد تم إنشاؤها بواسطة Avix Games. قم بالتحكم في واحدة من السيارات العديدة وحاول إكمال أكبر عدد ممكن من اللفات على مضمار سباق بيضاوي الشكل. يمكنك الانعطاف إلى اليمين فقط في هذه اللعبة ولا يمكنك تغيير موضع السيارة مرة أخرى عن طريق الانعطاف إلى اليسار، لذا عليك أن تكون حذرًا بشأن دقة انجرافك. هل أنت مستعد لأفضل لعبة سيارات بسيطة على الويب؟ تحكم في السيارة وأكمل أكبر عدد ممكن من اللفات من خلال الانعطاف إلى اليمين فقط. تجنب تعطل السيارة! انعطف يمينًا - (اضغط باستمرار) انقر أو انقر بالماوس الأيسر أو شريط المسافة - تم إنشاء الانعطاف لليمين بواسطة Avix Games. العبوا ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Thumb Fighter وThumb Fighter Christmas وThumb Fighter Halloween وExceptions وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition وPhoto Puzzle: Swap Edition وPhoto Puzzle: Slide Edition وStone Age Architect وTwice!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Turn Right. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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