Jigsaw Photo Puzzle: Winter هي لعبة ألغاز حيث يجب عليك سحب قطع اللغز ووضعها في المكان الصحيح للكشف عن صورة مذهلة ورائعة تتعلق بالشتاء. إذا كان لديك كل القطع في المكان الصحيح، يمكنك إكمال المستوى! هناك 3 مستويات صعوبة للاختيار من بينها: سهل وعادي وصعب، كل منها يضيف المزيد والمزيد من القطع إلى اللغز. احصل على كوب من الشوكولاتة الساخنة تحت البطانية واستمتع بتجربة الألغاز المريحة هذه طوال فصل الشتاء! إما بالنقر أو بالسحب لتحريك القطعة المحددة. ضع كل القطع من أجل الكشف عن الصورة وإنهاء المستوى. تم إنشاء Jigsaw Photo Puzzle: Winter بواسطة Avix Games. العبوا ألعاب التفكير الأخرى على Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter وThumb Fighter وThumb Fighter Christmas وPhoto Puzzle: Swap Edition وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition وPhoto Puzzle: Slide Edition.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jigsaw Photo Puzzle: Winter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.