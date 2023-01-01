Bumper Cars Soccer هي لعبة رياضية وسيارات تم إنشاؤها بواسطة Avix Games. هل أنت مستعد لنوع جديد من كرة القدم التي يتم لعبها في السيارات؟ اختر سيارتك، وقم بالقيادة حول ملعب كرة القدم وحاول تسجيل الأهداف ضد خصمك. اجمع بين مهاراتك في القيادة وخفة الحركة لتكون البطل في هذه اللعبة. يمكنك اللعب ضد أصدقائك محليًا أو اللعب ضد الروبوتات الصعبة. سواء كنت سريعًا أو بطيئًا خلف عجلة القيادة، فلديك فرصة في هذا الدوري! (اللاعب 1) Steer - WASD (اللاعب 2) Steer - مفاتيح الأسهم تم إنشاء Bumper Cars Soccer بواسطة Avix Games. لديهم العديد من ألعاب الألغاز الممتعة الأخرى وألعاب متعددة اللاعبين على Poki: Thumb Fighter وThumb Fighter Halloween وThumb Fighter Christmas وJigsaw Photo Puzzle: Summer وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition وPhoto Puzzle: Swap Edition وPhoto Puzzle: Slide Edition وTurn Right و مرتين!

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