Midnight Drive هي لعبة سيارات ثلاثية الأبعاد تتيح لك القيادة في أنحاء مدينة نابضة بالحياة أثناء الليل، وجمع الماس، وتنفيذ الأعمال المثيرة، والسباق مع الزمن. أشبع حاجتك للسرعة من خلال الإسراع في هذه المدينة الرائعة! حدد سيارة البداية أولاً، واختر اللون، ثم اضغط على البنزين. اجمع الأحجار الكريمة لإنفاقها على سيارات وخيارات تخصيص أفضل. مع السيارات الأفضل، يمكنك القيام بحركات أفضل وإجراء مناورات أكثر مرونة في الحلقات. ابحث عن الضوء الوردي لبدء السباق، حتى تتمكن من إظهار مدى براعتك في القيادة تحت الضغط للجميع. هل أنت مستعد لفتح كل سيارة في Midnight Drive وتحويل كل أضواء النيون هذه إلى ضبابية؟ تم إنشاء Midnight Drive بواسطة Avix Games. لديهم العديد من الألعاب الممتعة الأخرى على Poki: Beecoins Inc، وThumb Fighter، وThumb Fighter Halloween، وThum Fighter Christmas، وJigsaw Photo Puzzle: Summer، وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition، وPhoto Puzzle: Swap Edition، وPhoto Puzzle: Slide Edition، وTurn Right و مرتين! يمكنك لعب Midnight Drive مجانًا على Poki. ويمكن لعب Midnight Drive على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Midnight Drive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.