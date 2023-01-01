WebCatalog
June's Journey

June's Journey

apps.facebook.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من June's Journey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنا جاسوس لغزا! ابحث عن الأشياء المخفية للقضاء على كل حالة. أحب الجريمة الحقيقية وجرائم القتل الخفية؟ قم بحل ألغاز مثيرة للعقل في عشرينيات القرن العشرين الساحرة! انغمس في مسعى جون باركر الآسر للكشف عن سر عائلي مخفي فاضح. اهرب إلى عصر البذخ والرومانسية بينما تبحث عن أدلة مخفية من خلال مئات الألغاز المذهلة التي تثير العقل في قصرك الغامض!

الموقع الإلكتروني: apps.facebook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ June's Journey. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Pillar

The Pillar

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

poki.com

Fireboy and Watergirl 5

Fireboy and Watergirl 5

poki.com

Detective Loupe Puzzle

Detective Loupe Puzzle

poki.com

Forgotten Hill: Puppeteer

Forgotten Hill: Puppeteer

poki.com

Laser Quest

Laser Quest

poki.com

Box Kid Puzzles

Box Kid Puzzles

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

Cover Orange: Journey

Cover Orange: Journey

poki.com

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

poki.com

Forgotten Hill: Surgery

Forgotten Hill: Surgery

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية