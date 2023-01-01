June's Journey

أنا جاسوس لغزا! ابحث عن الأشياء المخفية للقضاء على كل حالة. أحب الجريمة الحقيقية وجرائم القتل الخفية؟ قم بحل ألغاز مثيرة للعقل في عشرينيات القرن العشرين الساحرة! انغمس في مسعى جون باركر الآسر للكشف عن سر عائلي مخفي فاضح. اهرب إلى عصر البذخ والرومانسية بينما تبحث عن أدلة مخفية من خلال مئات الألغاز المذهلة التي تثير العقل في قصرك الغامض!

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