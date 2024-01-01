Crossclimb

Crossclimb

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الموقع الإلكتروني: linkedin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crossclimb على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

1. خمن الإجابة على كل فكرة. 2. أعد ترتيب الصفوف لتكوين سلم كلمات، حيث تختلف كل كلمة بحرف واحد. 3. قم بإنهاء الصفين العلوي والسفلي بعد فتحهما لإكمال لغز اليوم. لعبة لينكدين.

الموقع الإلكتروني: linkedin.com

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