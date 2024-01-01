Crossclimb

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

1. خمن الإجابة على كل فكرة. 2. أعد ترتيب الصفوف لتكوين سلم كلمات، حيث تختلف كل كلمة بحرف واحد. 3. قم بإنهاء الصفين العلوي والسفلي بعد فتحهما لإكمال لغز اليوم. لعبة لينكدين.

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