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Semantle

Semantle

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يجب أن يكون كل تخمين كلمة. سيخبرك Semantle بمدى التشابه الدلالي بين كلمتك والكلمة السرية. على عكس لعبة الكلمات الأخرى، لا يتعلق الأمر بالتهجئة؛ يتعلق الأمر بالمعنى. تأتي قيمة التشابه من Word2vec. أعلى تشابه ممكن هو 100 (يشير إلى أن الكلمات متطابقة وأنك فزت). أدنى مستوى نظريًا هو -100، ولكن عمليًا يبلغ حوالي -34. أعني بعبارة "متشابهة دلاليًا" تقريبًا "المستخدمة في سياق كلمات متشابهة، في قاعدة بيانات للمقالات الإخبارية". قد تكون الكلمات السرية أي جزء من الكلام، ولكنها ستكون دائمًا كلمات مفردة. من المغري التفكير في الأسماء فقط، لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها ألعاب تخمين الكلمات الدلالية العادية. لا ننشغل في الفخ! نظرًا لأن مجموعة بيانات Word2vec تحتوي على بعض أسماء العلم، فإن التخمينات حساسة لحالة الأحرف. لكنني قمت بإزالة جميع الكلمات باستثناء الكلمات الصغيرة من مجموعة الكلمات السرية، وإذا كانت كلمتك تتطابق مع الكلمة السرية ولكن للحالة، فستفوز على أي حال. لذا، إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت الكلمة أشبه بـ لطيفة أو لطيفة، فيمكنك أن تسأل عن كليهما. يخبرك مؤشر "الاقتراب" بمدى قربك - إذا كانت كلمتك واحدة من أقرب 1000 كلمة عادية إلى الكلمة المستهدفة، فسيتم تحديد الترتيب (1000 هي الكلمة المستهدفة نفسها). إذا لم تكن كلمتك واحدة من أقرب 1000، فأنت "بارد". (أعني بالكلمات "العادية" الكلمات غير الكبيرة التي تظهر في قائمة كلمات إنجليزية كبيرة جدًا؛ هناك الكثير من الكلمات الكبيرة أو التي بها أخطاء إملائية أو الكلمات الغامضة التي قد تكون قريبة ولكنها لن تحصل على تصنيف. هذه الكلمات تحصل على مع وضع علامة "؟؟؟؟"). سوف تحتاج إلى أكثر من ستة التخمينات. ربما ستحتاج إلى العشرات من التخمينات. هناك كلمة جديدة كل يوم، حيث يبدأ اليوم عند منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق أو الساعة 19:00 بتوقيتك.

الموقع الإلكتروني: semantle.com

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