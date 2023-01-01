يعيش كالثعلب في البرية! يمكنك إنشاء حيوان ذكي بفرو فريد وتوهج سحري. تناول اللحوم من أجل الصحة، وأطعم عائلتك لتجعلهم أقوى. هناك ترقيات للجسم الخشبي والعداء والصياد في Fox Simulator 3D!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fox Simulator 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.