Raccoon Adventure: City Simulator 3D

Raccoon Adventure Simulator 3D هي اللعبة التالية من CyberGoldFinch. هذه المرة ترتدي زي الراكون وتقوم بمسح المدينة من أجل البقاء. أكمل جميع أنواع المهام المختلفة في اللعبة لتربح النقاط وتصبح أروع راكون في المدينة. ربما يمكنك حتى أن تتطور إلى "The Coon"..... تحرك - W/A/S/D انظر حولك - Cursor Action - أنشأت LMBCyberGoldFinch هذه اللعبة والعديد من ألعاب محاكاة الحيوانات الأخرى. يمكنك أيضًا تجربة Horse Simulator وDog Simulator وTiger Simulator. إذا كنت مهتمًا أكثر بالرماية، فجرّب Archer Master.

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