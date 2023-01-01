لا تقترب من لعبة المحاكاة الممتعة هذه! تجربة مغامرات وتحديات الحصان في البلاد. قم بتكوين عائلة وأكمل المهام المختلفة للارتقاء بحياتك. كن حذرا رغم ذلك! هناك مخلوقات خطيرة قد تؤذيك أثناء سعيك. ضوابط: WASD/مفاتيح الأسهم - التحرك التحول - تشغيل الفضاء - القفز النقر بالماوس الأيسر - هجوم

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Horse Simulator 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.