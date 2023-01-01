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Horse Simulator 3D

Horse Simulator 3D

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Horse Simulator 3D على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا تقترب من لعبة المحاكاة الممتعة هذه! تجربة مغامرات وتحديات الحصان في البلاد. قم بتكوين عائلة وأكمل المهام المختلفة للارتقاء بحياتك. كن حذرا رغم ذلك! هناك مخلوقات خطيرة قد تؤذيك أثناء سعيك. ضوابط: WASD/مفاتيح الأسهم - التحرك التحول - تشغيل الفضاء - القفز النقر بالماوس الأيسر - هجوم

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Horse Simulator 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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