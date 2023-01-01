Highway Bike Simulator هو أفضل جهاز محاكاة لركوب الدراجات النارية، تم إنشاؤه بواسطة Brainsoftware. قم بالطيران على الطريق السريع بسرعات مذهلة وقم بتجاوز السيارات لتسجيل النقاط. انظر إلى أي مدى يمكنك الاستمرار على دراجتك! اربح المال لتحسين دراجتك وخداعها. العب محاكي دراجة الطريق السريع على Poki لتستمتع برحلة مثيرة! ضوابط: مفاتيح الأسهم - القيادة التحول - حركة بهلوانية بالدراجة عن الخالق: تم إنشاء Highway Bike Simulator بواسطة Brainsoftware. وهم أيضًا المبدعون وراء Cartoon Mini Racing وWar of Caribbean Pirates وسلسلة Parking Fury 3D والمزيد!

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