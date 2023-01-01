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Mad Car Racing

Mad Car Racing

poki.com

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Mad Car Racing هي لعبة سباق حيث يتعين عليك التغلب على خصمك في 10 مراحل رائعة. هزيمة كل من خصومك للفوز بالسباق. يمكنك فتح سيارات مختلفة في المرآب. كن حذرًا، لأن المتسابقين الآخرين يمكن أن يصطدموا بك مما قد يؤدي إلى السقوط من الخريطة وخسارة وقت ثمين! هل يمكنك احتلال المركز الأول في كل مرحلة؟ التوجيه - مفاتيح الأسهم Boost - شريط المسافة تم إنشاء Mad Car Racing بواسطة Brainsoftware. إنهم معروفون بسلسلة Parking Fury وألعاب السباق مثل Moto Trial Racing وغيرها، وكلها قابلة للعب على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mad Car Racing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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