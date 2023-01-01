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Adventure Drivers

Adventure Drivers

poki.com

اللعب على الويب

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Adventure Drivers هي لعبة سباق سيارات حيث تحاول احتلال المركز الأول بين المتسابقين الآخرين. هل أنت مستعد لمغامرة القيادة؟ اركب سيارتك وتسابق عبر المناطق الاستوائية لتحتل المركز الأول في لعبة السباق الشرسة هذه. سحق المنافسة للفوز بالبطولات والتقاط العملات المعدنية والنقاط لفتح سيارات جديدة وترقيات. شارك اللعبة مع أصدقائك والعبها معًا لتحقيق أقصى قدر من المتعة! الوجه - مفاتيح الأسهم A/D أو يسار/يمين - رمي السلاح - أدخل استخدم نيترو - تم إنشاء برامج تشغيل ShiftAdventure بواسطة Bikas. العب ألعابهم الأخرى على Poki: يمكن تشغيل Shape-fold وShape Fold NatureAdventure Drivers على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول على Poki مجانًا: Adventure Drivers

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adventure Drivers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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