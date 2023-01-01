Merge Round Racers هي لعبة دمج سيارات تم إنشاؤها بواسطة TinyDobbins، حيث يتعين على المستخدم إنشاء عملات معدنية، وشراء السيارات، ودمجها للحصول على سيارة أفضل. قم بإعداد المرآب الخاص بك، وشراء السيارات وجمعها، ودمجها اثنين في اثنين للحصول على نموذج جديد ومحسن! هل سياراتكم جاهزة؟ انقلهم إلى مسار السباق واحصل على العملات المعدنية في كل مرة يتجاوزون فيها خط النهاية. احصل على أروع المركبات واكتشف المستوى الذي يمكنك الوصول إليه مع هذه اللعبة التي تسبب الإدمان! حدد السيارات واسحبها وحركها - تم إنشاء Left MouseMerge Round Racers بواسطة TinyDobbins. هذه هي لعبتهم الأولى هنا على Poki!

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