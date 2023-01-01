Merge Gangster Cars هي لعبة خاملة لدمج السيارات تم إنشاؤها بواسطة TinyDobbins، حيث يمكنك شراء سيارات ذات طابع العصابات، ودمجها للحصول على سيارة أفضل. اجمع بين سيارتين من نفس السيارات معًا لفتح سيارة جديدة ومحسنة. اسحبهم إلى مسار السباق واحصل على العملات المعدنية في كل مرة يتجاوزون فيها خط النهاية. هناك العديد من أنواع السيارات التي يمكنك فتحها، وفرص لزيادة العملات المعدنية التي كسبتها. عد للعب كل يوم لفتح أغلى سيارة تقدمها هذه اللعبة، وقم ببناء إمبراطورية سيارات العصابات الخاصة بك! حدد السيارات واسحبها وحركها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Merge Gangster Racers بواسطة TinyDobbins. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Stick Merge وMerge Cyber ​​Racers وMerge Round Racers

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