Mad Cars Racing and Crash هي لعبة محاكاة سيارات ثلاثية الأبعاد حيث يجب عليك إثبات مهاراتك في القيادة في 12 مسار سباق فريدًا. تنافس ضد الروبوتات واجمع النجوم لإكمال السباقات بنجاح. يمكنك استخدام نجومك لفتح مركبات جديدة. بالإضافة إلى نجومك، يمكنك كسب المال لإنفاقه على تخصيص سيارتك وتحسينها لتناسب أسلوب لعبك بشكل أفضل. هناك 35 مركبة و60 مضمار سباق ووضع لاعبين ومنطقة قيادة مجانية ومنطقة ساحة معركة. يمكنك استخدام سيارة مدرعة، وشاحنة، وشاحنة إطفاء، وشاحنة كبيرة، وسيارات سباق، وآلة عمل، وغيرها الكثير. لا تنس تفعيل النيترو للتسريع والقيام بكل ما يلزم للفوز بالسباق! هل لديك ما يلزم لتكون أفضل سائق في المدينة؟ تم إنشاء Mad Cars Racing and Crash بواسطة AYN Games. إنهم يصنعون ألعاب سباقات وقيادة ثلاثية الأبعاد واقعية. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing

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