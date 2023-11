Real Cars in City هي لعبة محاكاة ثلاثية الأبعاد حيث يتعين عليك إثبات مهاراتك في القيادة في مختلف مسارات السباق الفريدة. واجه الذكاء الاصطناعي أو الأصدقاء، واجمع النجوم لإكمال السباقات بنجاح. يمكنك استخدام نجومك لفتح سيارات جديدة رائعة. بالإضافة إلى نجومك، يمكنك كسب المال لإنفاقه على تخصيص سيارتك وتحسينها لتناسب أسلوب لعبك بشكل أفضل. هناك العديد من المركبات الرائعة، ووضع لاعبين، ومنطقة قيادة مجانية، وحتى منطقة ساحة معركة مع Hot Pursuit. تأكد من إكمال المهام الجانبية لتوفير المال وشراء سيارة أحلامك! هل لديك ما يلزم لتكون أفضل سائق في المدينة؟ تم إنشاء Real Cars in City بواسطة AYN Games. إنهم يصنعون ألعاب سباقات وقيادة ثلاثية الأبعاد واقعية. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing يمكنك لعب Real Cars in City مجانًا على Poki. يمكن تشغيل Real Cars in City على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

