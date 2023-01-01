Sports Car Challenge هي لعبة قيادة ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة ألعاب Blue Axis. القفز إلى مختلف السيارات الرياضية ودفع حدودها! استكشف مدينة كبيرة وجميلة وقم بالقيادة أينما تريد في السيارة التي تختارها. يمكنك أيضًا إكمال التحديات أو أداء الأعمال المثيرة الرائعة لإثارة إعجاب المارة. هناك أكثر من 15 مهمة عليك إكمالها، والعديد من السيارات للاختيار من بينها. لذا اختر السيارة التي تناسبك وابدأ بالقيادة. لا تنس مشاركة اللعبة مع أصدقائك! Drive - مفاتيح WASD الفرامل - شريط الفضاء Nitro - ShiftSports Car Challenge تم إنشاؤه بواسطة Blue Axis Games. العب لعبة قيادة السيارات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Flying Car Simulator

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