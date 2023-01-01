Skateboard Hero هي لعبة رياضية تم تطويرها بواسطة b10b Games. قم بأداء حيل رائعة وأنيقة لإثارة إعجاب معجبيك وأصدقائك. يمكنك تحديد توقيت حيلك لإنشاء مجموعات باستخدام القفزات والطحن. استعد للاستمتاع بلعبة التزلج المثيرة هذه وانطلق نحو النصر! هل يمكنك الفوز بميدالية ذهبية في جميع الأحداث؟ تم إنشاء Jump - Spacebar أو TapSkateboard Hero بواسطة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعاب متصفح مجانية مع أسلوب لعب على طراز الأركيد في جوهرها. العب ألعابهم الأخرى Stock Car Hero وSuperbike Hero على Poki!

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