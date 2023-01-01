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Firefighter Pinball

Firefighter Pinball

poki.com

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Firefighter Pinball هي لعبة أركيد تم تطويرها بواسطة b10b. في هذه اللعبة، سوف تستمتع بتجربة مختلفة للعب الكرة والدبابيس. تم تصميم لعبة الكرة والدبابيس هذه بعد يوم من حياة رجال الإطفاء، وستتيح لك قيادة شاحنة إطفاء، أو فحص مضخة المضخة، أو إجراء عمليات داخلية، أو الاستجابة لحادث سيارة أو المساعدة في الإنقاذ بطائرة هليكوبتر. علاوة على ذلك، سوف تتعلم حقائق السلامة من الحرائق أثناء اللعب. احصل على استعداد لقضاء بعض الوقت في لعبة الكرة والدبابيس المثيرة والمفيدة! حرك المجاذيف - مفاتيح الأسهم A/D أو اليسار/اليمين أطلق الكرة - سهم S أو سهم لأسفل، طاولة الإمالة - سهم W أو سهم لأعلى تم إنشاء Firefighter Pinball بواسطة b10b، وهي شركة تطوير ألعاب كندية تعمل تقدم ألعاب متصفح مجانية مع طريقة لعب بأسلوب الأركيد في جوهرها. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Array وArray وArray وArray!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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