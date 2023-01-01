WebCatalog
MTB Hero

MTB Hero

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MTB Hero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MTB Hero هي لعبة رياضية حيث تتسابق بدراجتك عبر خصومك لتحتل المركز الأول. اختر بطلك وتنافس عبر ثلاث دورات في حدث Mountain Biking Downhill. قم بالقيادة عبر خصومك بأقصى سرعة وتذكر أن تبطئ عند المنعطفات. تأكد من جمع العملات المعدنية والتعزيزات أيضًا، حتى تتمكن من إنفاقها على المزيد من الترقيات مثل السرعة والزخم والاستقرار والقدرة على التحمل. استعد للاستمتاع بلعبة ركوب الدراجات المثيرة هذه واستعد للفوز بالميدالية الذهبية! انحن لليسار - مفتاح السهم A أو لليسار - انحن لليمين - D أو مفتاح السهم لليمين. تم إنشاء MTB Hero بواسطة b10b، وهي شركة تطوير ألعاب كندية تقدم لعبة مجانية ألعاب المتصفح التي تتميز بأسلوب لعب بأسلوب الآركيد في جوهرها. لديهم ألعاب تنافسية أخرى على Poki: Athletics Hero وSuperbike Hero وStock Car Hero وSkateboard Hero وSlalom Hero. لديهم أيضًا ألعاب غير رسمية: Rainbow Star Pinball وFirefighter Pinball.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MTB Hero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

Slalom Hero

Slalom Hero

poki.com

Rainbow Star Pinball

Rainbow Star Pinball

poki.com

Stock Car Hero

Stock Car Hero

poki.com

Tennis Hero

Tennis Hero

poki.com

Skateboard Hero

Skateboard Hero

poki.com

Grand Prix Hero

Grand Prix Hero

poki.com

Athletics Hero

Athletics Hero

poki.com

Firefighter Pinball

Firefighter Pinball

poki.com

Short Ride

Short Ride

poki.com

Smoots Pinball Zombie

Smoots Pinball Zombie

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية