MTB Hero هي لعبة رياضية حيث تتسابق بدراجتك عبر خصومك لتحتل المركز الأول. اختر بطلك وتنافس عبر ثلاث دورات في حدث Mountain Biking Downhill. قم بالقيادة عبر خصومك بأقصى سرعة وتذكر أن تبطئ عند المنعطفات. تأكد من جمع العملات المعدنية والتعزيزات أيضًا، حتى تتمكن من إنفاقها على المزيد من الترقيات مثل السرعة والزخم والاستقرار والقدرة على التحمل. استعد للاستمتاع بلعبة ركوب الدراجات المثيرة هذه واستعد للفوز بالميدالية الذهبية! انحن لليسار - مفتاح السهم A أو لليسار - انحن لليمين - D أو مفتاح السهم لليمين. تم إنشاء MTB Hero بواسطة b10b، وهي شركة تطوير ألعاب كندية تقدم لعبة مجانية ألعاب المتصفح التي تتميز بأسلوب لعب بأسلوب الآركيد في جوهرها. لديهم ألعاب تنافسية أخرى على Poki: Athletics Hero وSuperbike Hero وStock Car Hero وSkateboard Hero وSlalom Hero. لديهم أيضًا ألعاب غير رسمية: Rainbow Star Pinball وFirefighter Pinball.

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