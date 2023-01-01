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Tennis Hero

Tennis Hero

poki.com

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Tennis Hero هي لعبة رياضية تم تطويرها بواسطة b10b Games. أنت تشارك في حدث التنس الأكثر إثارة في القرن. اختر شخصيتك وابدأ في رحلة للفوز بجميع الميداليات. انضم إلى المنافسة ضد المنافسين الثلاثة وحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط. هل يمكنك الفوز بالميدالية الذهبية؟ انقر لضبط توقيت تسديداتك حتى تصل إلى الكمال. يمكنك الخدمة عن طريق الضغط والإفراج عندما يصل شريط الطاقة إلى الحد الأقصى - تجنب الإفراط في القوة! تم إنشاء Tennis Hero بواسطة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعاب متصفح مجانية مع طريقة لعب على طراز الممرات في جوهرها. العب ألعابهم الأخرى Stock Car Hero وSuperbike Hero وSkateboard Hero وألعاب القوى وFirefighter Pinball وRainbow Star Pinball على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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