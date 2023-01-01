فز بجميع الأحداث الأولمبية في Olly's Medal Run! يجمع هذا التحدي الرياضي بين العديد من الأنشطة من الألعاب الأولمبية الصيفية. يمكن للرياضي المتميز أن يركض بسرعة، ويقفز فوق الحواجز، ويسبح بسرعات قياسية. بعد الوصول إلى المنطقة التالية، يجب عليك إكمال حدث جديد تمامًا! حاول الفوز بمباريات الملاكمة وكرة القدم المرتجلة للاستمرار في جمع الذهب. ثم اختر زيًا جديدًا واربح الميداليات لبلد مختلف. هناك طرق عديدة لتحقيق النصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Olly's Medal Run. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.