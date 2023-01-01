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2 Minute Football

2 Minute Football

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2 Minute Football هي لعبة كرة قدم أمريكية تلعب فيها دور الظهير الوسطي! بعد اختيار الطريقة التي تريد اللعب بها، يعود الأمر إليك لتوجيه لاعبيك لتجاوز الأعداء والوصول إلى منطقة التسجيل. اقرأ عن نقاط القوة والضعف لدى خصومك قبل المباراة، حتى تتمكن من اختيار الاستراتيجيات المثالية ضدهم. أنت بحاجة إلى ثلاث نقاط هبوط للفوز، ولكن مع استمرار المباريات لمدة دقيقتين فقط، يجب أن تكون سريعًا! هل يمكنك قيادة فريقك إلى النصر والفوز بكأس الخوذة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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