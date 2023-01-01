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4th and Goal 2021

4th and Goal 2021

poki.com

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4th and Goal 2021 هي لعبة كرة قدم أمريكية أنشأها توني كوربين. في أحدث إصدار من السلسلة المحبوبة، توجد فرق واستراتيجيات وإعدادات فرق جديدة تمامًا في كتاب قواعد اللعبة الخاص بك. كن لاعب الوسط في فريق كرة القدم الخاص بك وقم بإجراء المكالمات لتسجيل نقاط الهبوط وتحويلها. اختر حركات مختلفة من كتاب اللعب لإعداد لعبة تمرير رائعة، أو حاول انتزاع بضعة أمتار لنفسك وإعداد لعبة أخرى. اختر مسرحياتك من كتاب قواعد اللعبة بحكمة، حتى تتمكن من فتح لاعبين آخرين لتسجيل المحاولة ومحاولة جعلها مجهودًا جماعيًا! انضم إلى فريق كرة قدم عالمي المستوى واربح البطولة! استعد لمباراة Super Bowl القادمة في الرابع والهدف 2021. يمكنك اللعب كأحد أفضل الفرق في اتحاد كرة القدم الأميركي. قم بتنفيذ أفضل عمليات اللعب عند الهجوم لتسجيل الأهداف! نقل - مفاتيح الأسهم - التمرير/اللعب - A/S/DBoost - كرة WSnap - شريط المسافة - تم إنشاء قائمة التنقل - Mouse4th and Goal 2021 بواسطة Tony Corbin. العب ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Linebacker Alley 2 وLinebacker Alley و4th وGoal 2020 و4th وGoal 2019.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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