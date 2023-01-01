Footballwars.online هي لعبة كرة قدم IO متعددة اللاعبين مليئة بالإثارة تم إنشاؤها بواسطة ERIGATOHISHIMA. ارتد خوذة كرة القدم ومنصاتها واستعد للدخول في اللعبة. يجمع موقع Footballwars.online بين الروح الرياضية وأناقة كرة القدم الأمريكية مع الشعور الممتع والفوضوي بلعبة IO. هدفك بسيط، إيصال الكرة إلى منطقة النهاية وتسجيل هدف الهبوط! الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعبة هو الفائز. العب Footballwars.online على Poki مجانًا وأظهر أنك تمتلك ما يلزم لتصبح نجمًا في اتحاد كرة القدم الأميركي! ضوابط: تحرك الماوس عن الخالق: تم إنشاء Footballwars.online بواسطة شركة ERIGATOHISHIMA ومقرها في اليابان.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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