WebCatalog
A Small World Cup

A Small World Cup

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من A Small World Cup على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كأس العالم الصغيرة هي لعبة كرة قدم مضحكة للاعبين. يتكون فريقك من دمية خرقة فقط يجب عليك ضربها بالكرة لتسجيل هدف. تم إنشاء كأس العالم الصغيرة بواسطة Rujo Games. في هذه اللعبة، يلتقي العنوان الشهير "Mutilate a Doll" مع كرة القدم مما يسمح بظهور مواقف مضحكة. اختر لعب وضع التدريب، أو اللعب لكأس العالم. حدد مستوى الصعوبة، واختر فريقًا، وشق طريقك خلال البطولة. تأكد من التحقق من وضع الهدف الذهبي. في هذا الوضع، تسجيل هدف واحد يكفي للفوز ومواصلة مراحل البطولة. لكن كن حذرًا، يحتاج خصمك أيضًا إلى هدف واحد فقط. اضرب شخصيتك بالكرة وسجل طريقك إلى النهائيات. هل يمكنك الفوز بكأس عالم صغير - لاعب اختيار - انقر بزر الماوس الأيسر - اسحب اللاعب - المؤشر - تم إنشاء كأس العالم الصغير بواسطة Rujo Games وهو منشئ محتوى مقره في ميلانو، إيطاليا.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ A Small World Cup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sling World Cup

Sling World Cup

poki.com

Soccer Skills World Cup

Soccer Skills World Cup

poki.com

Football Masters

Football Masters

poki.com

Flicking Soccer

Flicking Soccer

poki.com

Cricket World Cup

Cricket World Cup

poki.com

4th and Goal 2021

4th and Goal 2021

poki.com

Basket Monsterz

Basket Monsterz

poki.com

4th and Goal 2018

4th and Goal 2018

poki.com

Basket Swooshes

Basket Swooshes

poki.com

Heads Arena: Soccer All Stars

Heads Arena: Soccer All Stars

poki.com

Four in a Row

Four in a Row

poki.com

4th and Goal 2023

4th and Goal 2023

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية