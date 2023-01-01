A Small World Cup

كأس العالم الصغيرة هي لعبة كرة قدم مضحكة للاعبين. يتكون فريقك من دمية خرقة فقط يجب عليك ضربها بالكرة لتسجيل هدف. تم إنشاء كأس العالم الصغيرة بواسطة Rujo Games. في هذه اللعبة، يلتقي العنوان الشهير "Mutilate a Doll" مع كرة القدم مما يسمح بظهور مواقف مضحكة. اختر لعب وضع التدريب، أو اللعب لكأس العالم. حدد مستوى الصعوبة، واختر فريقًا، وشق طريقك خلال البطولة. تأكد من التحقق من وضع الهدف الذهبي. في هذا الوضع، تسجيل هدف واحد يكفي للفوز ومواصلة مراحل البطولة. لكن كن حذرًا، يحتاج خصمك أيضًا إلى هدف واحد فقط. اضرب شخصيتك بالكرة وسجل طريقك إلى النهائيات. هل يمكنك الفوز بكأس عالم صغير - لاعب اختيار - انقر بزر الماوس الأيسر - اسحب اللاعب - المؤشر - تم إنشاء كأس العالم الصغير بواسطة Rujo Games وهو منشئ محتوى مقره في ميلانو، إيطاليا.

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