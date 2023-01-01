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Heads Arena: Soccer All Stars

Heads Arena: Soccer All Stars

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استخدم رأسك الكبير لضرب الكرة داخل المرمى! تتيح لك لعبة Heads Arena: Soccer All Stars اللعب ضمن 13 فريقًا من الطراز العالمي برؤوس كرة قدم متميزة. يمكنك التنافس في مواجهات فردية أو 1 ضد 1 أو 2 ضد 2. في لعبة كرة القدم هذه، يمكنك اختيار نادي كرة القدم المفضل لديك، ومحاولة الفوز بالبطولة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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