Match Arena هي لعبة ألغاز مطابقة 3 ممتعة ومتعددة اللاعبين بتنسيق HTML5، تم إنشاؤها بواسطة The Pew Pew. ستضعك كل مباراة في مواجهة لاعب آخر من جميع أنحاء العالم! أكمل هدفًا محددًا لتفوز بالكل أثناء مشاهدة خصمك في الوقت الفعلي. سيكون لديك فقط عدد محدد من الحركات في لعبة مطابقة الثلاثة، لذا استخدمها بحكمة! الضوابط: الماوس - انقر لتبديل البلاط ومطابقة ثلاثة على التوالي! نبذة عن المبدع: تم إنشاء Match Arena بواسطة The Pew Pew.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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