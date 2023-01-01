WebCatalog
Road Trip FRVR

Road Trip FRVR

roadtrip.frvr.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Road Trip FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتبديل البلاط للاستمرار على طول الطريق في لعبة الألغاز المريحة هذه.

الموقع الإلكتروني: roadtrip.frvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Road Trip FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jewels FRVR

Jewels FRVR

jewels.frvr.com

Rocket Road

Rocket Road

poki.com

Slime Road

Slime Road

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

poki.com

Diamond Run FRVR

Diamond Run FRVR

diamondrush.frvr.com

Zombie Road

Zombie Road

now.gg

Color Road

Color Road

now.gg

Dominoes FRVR

Dominoes FRVR

dominoes.frvr.com

Road Fury

Road Fury

now.gg

Fire Road

Fire Road

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

now.gg

Photo Puzzle: Swap Edition

Photo Puzzle: Swap Edition

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية