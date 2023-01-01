انفجر البلاط السحري في لعبة Cute Puzzle Witch! تتحداك لعبة الألغاز هذه في فرقع البلاط الذي يضم قبعات الساحرات والأقواس والنجوم. يمكنك تفجير القنابل لتطهير مساحة كبيرة. ضرب ندفة الثلج لإبطاء الوقت والقيام بالمزيد من التحركات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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