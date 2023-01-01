WebCatalog
Solitaired

Solitaired

solitaired.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Solitaired على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع سوليتير: العب أكثر من 500 نسخة من اللعبة: بما في ذلك Klondike Turn 1 & Turn 3 وSpider Solitaire وFreeCell وPyramid وGolf. التراجع عن التحركات - اتخاذ خطوة خاطئة؟ نسمح لك بالتراجع بسهولة. تتبع تحركاتك ووقتك - إذا كنت تحب اللعب، فستحتاج إلى تتبع عدد التحركات اللازمة للفوز باللعبة، والمدة التي تستغرقها. تحدي نفسك للتغلب على الأوقات القياسية وعدد التحركات. مع التدريب يأتي الإتقان! إنشاء حساب مجاني - إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تسجيل حساب لحفظ اللعبة والمتابعة من حيث توقفت على أي جهاز. وسنقوم أيضًا بتتبع جميع الألعاب التي لعبتها، بما في ذلك الوقت الذي استغرقته حتى الانتهاء والعدد الإجمالي للتحركات. سترى كيف تتحسن بمرور الوقت. لا توجد إعلانات - نحن نعلم أن الإعلانات يمكن أن تشتت انتباهك عند ممارسة إحدى الألعاب ويمكن أن تؤدي إلى إبطاء التجربة. لا توجد إعلانات على موقعنا. لعبة اليوم - العب كل يوم لعبة جديدة يمكن الفوز بها. استمتع بتصميم ورسوم متحركة نظيفة - لقد صممنا أوراق اللعب الخاصة بنا لتكون كلاسيكية ونظيفة، بحيث تكون سهلة القراءة. الرسوم المتحركة لدينا تبقيك منشغلاً. يمكنك أيضًا تخصيص التصميمات وأوراق اللعب.

الموقع الإلكتروني: solitaired.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Solitaired. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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