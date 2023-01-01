WebCatalog
Solitaire Reverse

Solitaire Reverse

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Solitaire Reverse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Solitaire Reverse هي لعبة ورق يتم فيها عكس قواعد لعبة السوليتير المعتادة: الآن عليك أن تبدأ من موضع النهاية وتحاول الوصول إلى وضع البداية. هدفك هو اللعب بالأوراق التي تكون قيمتها أعلى أو أقل بمقدار رقم واحد بالضبط من البطاقة المفتوحة الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية. لعبة السوليتير هذه تغير كل شيء! انطلق وأنفق تيجانك التي حصلت عليها بشق الأنفس على موضوعات جديدة واستمتع باللعبة بخلفيات جديدة ورائعة! استخدم المؤشر لاختيار البطاقة التي تريد لعبها وانقر عليها. تم إنشاء لعبة Solitaire Reverse بواسطة DrMop. تحقق من ألعابه الأخرى Monster Mash وWordsmith وWordy Pop وAustralian Patience وSolitaire Golf على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Solitaire Reverse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Solitaire Golf

Solitaire Golf

poki.com

Australian Patience

Australian Patience

poki.com

Tri Peaks

Tri Peaks

poki.com

Wordsmith

Wordsmith

poki.com

Magic Solitaire

Magic Solitaire

poki.com

Refuge Solitaire

Refuge Solitaire

poki.com

FLICK SOLITAIRE

FLICK SOLITAIRE

now.gg

Brain Dozer

Brain Dozer

poki.com

Dungeon Miner

Dungeon Miner

poki.com

One Hundred Castles Solitaire

One Hundred Castles Solitaire

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية