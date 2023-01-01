Solitaire Reverse هي لعبة ورق يتم فيها عكس قواعد لعبة السوليتير المعتادة: الآن عليك أن تبدأ من موضع النهاية وتحاول الوصول إلى وضع البداية. هدفك هو اللعب بالأوراق التي تكون قيمتها أعلى أو أقل بمقدار رقم واحد بالضبط من البطاقة المفتوحة الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية. لعبة السوليتير هذه تغير كل شيء! انطلق وأنفق تيجانك التي حصلت عليها بشق الأنفس على موضوعات جديدة واستمتع باللعبة بخلفيات جديدة ورائعة! استخدم المؤشر لاختيار البطاقة التي تريد لعبها وانقر عليها. تم إنشاء لعبة Solitaire Reverse بواسطة DrMop. تحقق من ألعابه الأخرى Monster Mash وWordsmith وWordy Pop وAustralian Patience وSolitaire Golf على Poki!

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