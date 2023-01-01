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Simple Solitaire

Simple Solitaire

simplesolitaire.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simple Solitaire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Simple Solitaire من Ax Studios هي أفضل طريقة للعب لعبة الورق الكلاسيكية التي تعرفها وتحبها مجانًا! لعبة الورق الأكثر شعبية في العالم، كلوندايك سوليتير الكلاسيكية هي طريقة رائعة للاسترخاء وتدريب عقلك. Solitaire by Ax Studios هو التطبيق المثالي للحصول على أفضل تجربة ألعاب غير رسمية، ولكن الأهم من ذلك - أن هذه اللعبة تساعد في تدريب عقلك والبقاء حادًا! العب مجموعات سوليتير عشوائية غير محدودة يمكن الفوز بها مجانًا!

الموقع الإلكتروني: simplesolitaire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simple Solitaire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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