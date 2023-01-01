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‎Microsoft Solitaire Collection

‎Microsoft Solitaire Collection

zone.msn.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ‎Microsoft Solitaire Collection على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب كلوندايك، سبايدر، فريسيل، بيراميد، وتريبيكس. بالإضافة إلى التحديات اليومية. تظل لعبة سوليتير لعبة الكمبيوتر الأكثر لعبًا على الإطلاق، وذلك لسبب وجيه. القواعد البسيطة واللعب المباشر يجعل من السهل على الجميع التقاطها.

الموقع الإلكتروني: zone.msn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ‎Microsoft Solitaire Collection. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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