‎Microsoft Solitaire Collection

العب كلوندايك، سبايدر، فريسيل، بيراميد، وتريبيكس. بالإضافة إلى التحديات اليومية. تظل لعبة سوليتير لعبة الكمبيوتر الأكثر لعبًا على الإطلاق، وذلك لسبب وجيه. القواعد البسيطة واللعب المباشر يجعل من السهل على الجميع التقاطها.

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