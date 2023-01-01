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Dungeon Miner

Dungeon Miner

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Dungeon Miner هي لعبة محاكاة إدارية تم إنشاؤها بواسطة DrMop. لقد ترك لك عمك الراحل منجمًا ليعلمك كل شيء عن العمل الجاد وكسب ثروتك. الآن أمسك بفأسك وتعمق في جميع المناطق الموجودة على قطعة أرضك. اصنع أسلحة وأدوات جديدة، واستكشف الأبراج المحصنة للعثور على الأشياء الثمينة والمخططات، وحارب المخلوقات، وقم بترقية معداتك وابدأ في مغامرة مثيرة. لن يصبح Dungeon Miner مملًا أبدًا لأنه مليء بالمحتوى الغني والعديد من المفاجآت التي يمكنك استكشافها. التنقل - WASD أو مفاتيح الأسهم الهجوم - E أو Space barBackpack - مهمة BShow - قنبلة LThrow - تم إنشاء QDungeon Miner بواسطة DrMop. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Monster Mash وWordy Pop وBrain Dozer وTri Peaks وAustralian Patience وSolitaire Golf وSolitaire Reverse وWordsmith

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dungeon Miner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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