Space Major Miner هي لعبة حركية تحتوي على عناصر الإدارة وإدارة الموارد. أنت في أعماق الفضاء الخارجي المظلمة والمخيفة وتحتاج إلى المطالبة بهذه الأرض. ارتدِ بدلة رائد الفضاء الخاصة بك وحقيبة الطيران النفاثة الخاصة بك، وانطلق في مغامرة حيث تقوم بتعدين الصخور الغامضة والمولدة إجرائيًا لاستخراج موارد قيمة. يبدو سهلا؟ حسننا، لا. انتبه إلى محيطك حيث أن هناك رجاسات كونية ستهاجمك بلا هوادة. أطلق عليهم النار بمسدس الليزر الخاص بك قبل أن يتمكنوا من لمسك! أنفق مواردك التي كسبتها بشق الأنفس على تحسين معداتك، حتى تكون مستعدًا لمواجهة الزعماء الذين ينتظرونك. هل يمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة وفتح كل ترقية في Space Major Miner؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم الطيران - قفزة مزدوجة مع الاستمرار في التصوير - النقر بالماوس الأيسر Mine - النقر بالماوس الأيمن تم إنشاء Space Major Miner بواسطة Ardiam Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Space Major Miner مجانًا على Poki. يمكن لعب Space Major Miner على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Space Major Miner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.