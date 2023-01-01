WebCatalog
Space Major Miner

Space Major Miner

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Space Major Miner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Space Major Miner هي لعبة حركية تحتوي على عناصر الإدارة وإدارة الموارد. أنت في أعماق الفضاء الخارجي المظلمة والمخيفة وتحتاج إلى المطالبة بهذه الأرض. ارتدِ بدلة رائد الفضاء الخاصة بك وحقيبة الطيران النفاثة الخاصة بك، وانطلق في مغامرة حيث تقوم بتعدين الصخور الغامضة والمولدة إجرائيًا لاستخراج موارد قيمة. يبدو سهلا؟ حسننا، لا. انتبه إلى محيطك حيث أن هناك رجاسات كونية ستهاجمك بلا هوادة. أطلق عليهم النار بمسدس الليزر الخاص بك قبل أن يتمكنوا من لمسك! أنفق مواردك التي كسبتها بشق الأنفس على تحسين معداتك، حتى تكون مستعدًا لمواجهة الزعماء الذين ينتظرونك. هل يمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة وفتح كل ترقية في Space Major Miner؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم الطيران - قفزة مزدوجة مع الاستمرار في التصوير - النقر بالماوس الأيسر Mine - النقر بالماوس الأيمن تم إنشاء Space Major Miner بواسطة Ardiam Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Space Major Miner مجانًا على Poki. يمكن لعب Space Major Miner على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Space Major Miner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Space Ballz

Space Ballz

poki.com

Dungeon Miner

Dungeon Miner

poki.com

Idle Gold Miner

Idle Gold Miner

poki.com

Idle Miner

Idle Miner

poki.com

Laser Quest

Laser Quest

poki.com

Huggy Wuggy Shooter

Huggy Wuggy Shooter

poki.com

Cover Orange: Space

Cover Orange: Space

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Jetpack Joyride

Jetpack Joyride

poki.com

Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

Diamond Miner: Surprises

Diamond Miner: Surprises

now.gg

Horror Nights Story

Horror Nights Story

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية