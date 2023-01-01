Idle Miner هي لعبة نقر خاملة حيث يمكنك (بمساعدة قطتك الموثوقة) شق طريقك عبر المناجم لجمع المواد. يمكنك ترقية فأسك إلى معادن ومواد جديدة، ولكن مجرد شراء ترقية، لا يعني أنها ستكون أفضل دائمًا. الألغام، انقر وشق طريقك من خلال اللعبة وانظر إلى أي مدى يمكنك الوصول! انقر على الجرس في الجزء السفلي الأيسر للتعدين بشكل أسرع. اتبع البرنامج التعليمي في بداية اللعبة للحصول على كافة التفاصيل! تم إنشاء Idle Miner بواسطة Denis Olenison. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Idle Miner مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Idle Miner إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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