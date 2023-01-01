WebCatalog
Grow Up the Cats

Grow Up the Cats

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Grow Up the Cats على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Grow Up the Cats هي لعبة نقر خاملة حيث تقوم بتربية قطط صغيرة بمساعدة رفيقك الآلي الموثوق به من القطط. أنت تمتلك أرضًا خصبة قادرة على إنتاج القطط، ويمكن للروبوت أن يقوم بمعظم أعمال الرفع الثقيلة. انقر لزراعة، والمياه، وحصاد القط. تحقق من اللوحة السفلية حيث يمكنك شراء الأسمدة لتعزيز أرباحك، وتحسين الروبوت الخاص بك للاستفادة تلقائيًا من أجلك. استمر في القيام بذلك لفتح أراضٍ جديدة جميلة واكتشف سلالات القطط الجديدة لإضافتها إلى مجموعتك! انقر لزراعة قطة وسقيها وحصادها. شراء الأسمدة لتعزيز الأرباح. قم بتحسين الروبوت الخاص بك حتى يتمكن من النقر تلقائيًا نيابةً عنك. تم إنشاء لعبة Grow Up the Cats بواسطة Ulpo Media. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grow Up the Cats. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cat Clicker RE

Cat Clicker RE

poki.com

Kiwi Clicker

Kiwi Clicker

poki.com

CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

Where is My Cat?

Where is My Cat?

poki.com

Meow Merge

Meow Merge

poki.com

Kitty Cats

Kitty Cats

poki.com

Robot Awake

Robot Awake

poki.com

Fairy Dress-Up

Fairy Dress-Up

poki.com

Puffy Cat 2

Puffy Cat 2

poki.com

Kawaii Dress-Up

Kawaii Dress-Up

poki.com

Idle Miner

Idle Miner

poki.com

Stack City

Stack City

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية