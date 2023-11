Grow Up the Cats هي لعبة نقر خاملة حيث تقوم بتربية قطط صغيرة بمساعدة رفيقك الآلي الموثوق به من القطط. أنت تمتلك أرضًا خصبة قادرة على إنتاج القطط، ويمكن للروبوت أن يقوم بمعظم أعمال الرفع الثقيلة. انقر لزراعة، والمياه، وحصاد القط. تحقق من اللوحة السفلية حيث يمكنك شراء الأسمدة لتعزيز أرباحك، وتحسين الروبوت الخاص بك للاستفادة تلقائيًا من أجلك. استمر في القيام بذلك لفتح أراضٍ جديدة جميلة واكتشف سلالات القطط الجديدة لإضافتها إلى مجموعتك! انقر لزراعة قطة وسقيها وحصادها. شراء الأسمدة لتعزيز الأرباح. قم بتحسين الروبوت الخاص بك حتى يتمكن من النقر تلقائيًا نيابةً عنك. تم إنشاء لعبة Grow Up the Cats بواسطة Ulpo Media. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

