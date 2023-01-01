WebCatalog
CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CATS - Crash Arena Turbo Stars على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) هي لعبة قتال الروبوتات النهائية. أنت تلعب لعبة C.A.T.S. من خلال تجميع الروبوت الخاص بك ومحاربة القطط الأخرى للمضي قدمًا في البطولة. التقط أجزاء جديدة لكل معركة، وقم بتحسين وتحديث الروبوت الخاص بك باستمرار. تغلب على خصومك لتفوز وتثبت أنك تمتلك آلة القتال المثالية في لعبة CATS. لقد تواصلنا مع Zeptolab وأحضرنا اللعبة إلى الويب حتى تتمكن الآن من لعب هذا التطبيق عبر الإنترنت حصريًا على Poki.Mouse - انقر لتجميع الروبوت الخاص بك ولعب C.A.T.S. تم إنشاؤه بواسطة ZeptoLab، ومقرها في روسيا. وهم أيضًا منشئو سلسلة Cut The Rope الشهيرة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CATS - Crash Arena Turbo Stars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CATS: Crash Arena Turbo Stars

CATS: Crash Arena Turbo Stars

now.gg

TOYS: Crash Arena

TOYS: Crash Arena

now.gg

Cut the Rope

Cut the Rope

now.gg

Cut the Rope 2

Cut the Rope 2

now.gg

Cut the Rope Time Travel

Cut the Rope Time Travel

now.gg

Cut the Rope

Cut the Rope

now.gg

Cut the Rope Experiments

Cut the Rope Experiments

now.gg

Heads Arena: Soccer All Stars

Heads Arena: Soccer All Stars

poki.com

Demolition Derby Crash Racing

Demolition Derby Crash Racing

poki.com

Kitty Cats

Kitty Cats

poki.com

Cut The Rope

Cut The Rope

poki.com

The Battle Cats

The Battle Cats

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية