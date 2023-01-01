CATS - Crash Arena Turbo Stars

C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) هي لعبة قتال الروبوتات النهائية. أنت تلعب لعبة C.A.T.S. من خلال تجميع الروبوت الخاص بك ومحاربة القطط الأخرى للمضي قدمًا في البطولة. التقط أجزاء جديدة لكل معركة، وقم بتحسين وتحديث الروبوت الخاص بك باستمرار. تغلب على خصومك لتفوز وتثبت أنك تمتلك آلة القتال المثالية في لعبة CATS. لقد تواصلنا مع Zeptolab وأحضرنا اللعبة إلى الويب حتى تتمكن الآن من لعب هذا التطبيق عبر الإنترنت حصريًا على Poki.Mouse - انقر لتجميع الروبوت الخاص بك ولعب C.A.T.S. تم إنشاؤه بواسطة ZeptoLab، ومقرها في روسيا. وهم أيضًا منشئو سلسلة Cut The Rope الشهيرة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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