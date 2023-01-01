evowars.io

يعارك! قتل! تطور! مرحبًا بك في EvoWars! كن مستعدا! مهمتك هي أن تصبح أكبر محارب في ساحة Deathmatch! محاربة جحافل المعارضين! اقتل خصومك واجمع الأجرام السماوية لاكتساب الخبرة والنقاط! تتطور في الحجم والجلود أثناء المعركة وتصبح العملاق القدير في الساحة! فتح جميع التطورات الثلاثين !! تذكر أن الحجم مهم، ولكنه ليس الأهم! عادة ما يسقط العمالقة الكبار بسيف المحاربين الصغار والسريعين. هل ستتمكن من أن تصبح العملاق الأسطوري في الساحة؟ حاول الآن!

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