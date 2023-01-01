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Little Big Snake

Little Big Snake

littlebigsnake.com

اللعب على الويب

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شق طريقك عبر المنافسة لإكمال المهام وترقية مهاراتك وتدمير اللاعبين الآخرين. التهم الرحيق والطاقة التي تركها خصومك لزيادة حجمك ومهاراتك وقدراتك. شق طريقك إلى أعلى السلسلة الغذائية بينما تتطور إلى Little Big Snake المطلق. تحدي اللاعبين الآخرين يوميًا ليصبحوا أكبر ثعبان في الحفرة. قم بتدمير أعدائك من خلال الالتفاف حولهم وجعلهم يصطدمون بك. تناول الرحيق اللذيذ المتبقي في أعقابهم واجمع المفاتيح والتحف وغيرها من العناصر لفتح المستويات والمهام والحلفاء.

الموقع الإلكتروني: littlebigsnake.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Little Big Snake. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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