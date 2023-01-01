شق طريقك عبر المنافسة لإكمال المهام وترقية مهاراتك وتدمير اللاعبين الآخرين. التهم الرحيق والطاقة التي تركها خصومك لزيادة حجمك ومهاراتك وقدراتك. شق طريقك إلى أعلى السلسلة الغذائية بينما تتطور إلى Little Big Snake المطلق. تحدي اللاعبين الآخرين يوميًا ليصبحوا أكبر ثعبان في الحفرة. قم بتدمير أعدائك من خلال الالتفاف حولهم وجعلهم يصطدمون بك. تناول الرحيق اللذيذ المتبقي في أعقابهم واجمع المفاتيح والتحف وغيرها من العناصر لفتح المستويات والمهام والحلفاء.

الموقع الإلكتروني: littlebigsnake.com

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